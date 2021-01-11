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Криминална хроника Ямбол - 11.01.2021 г.

11 януари 2021 12:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 34
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 11.01.2021 г.

 

За броени часове служители от РУ-Елхово задържаха 25-годишен за противозаконно отнемане на МПС. Разследването започнало в ранните часове на 9 януари, след като в града бил установен катастрофирал, противозаконно отнет автомобил. При проведените оперативно–издирвателни и процесуално-следствени действия е установен и задържан 25-годишен местен жител, съпричастен към деянието. В хода на разследването е изяснено, че преди да катастрофира с откраднатия автомобил мъжът е направил опит противозаконно да отнеме друго МПС. На 9 януари, в рамките на досъдебното производство 25-годишният елховлия е привлечен в качеството му на обвиняем за извършено престъпление по чл.346, ал.2, т.1, т.2, т.3 вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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