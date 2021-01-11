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105 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24, един от тях е в Сливенско

11 януари 2021 12:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 37
Коронавирус

105 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа при направени общо 1 629 теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Разпределението по области по настоящ адрес на новозаразените лица е, както следва: Благоевград – 2, Бургас – 7, Варна – 14; Враца – 5; Добрич – 1; Кърджали – 3; Кюстендил – 4; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 1; Перник – 7; Плевен – 4; Пловдив – 5; Разград – 1; Русе – 2; Сливен – 1; Смолян – 3; София област – 3; София (град) – 30; Стара Загора – 2; Търговище – 1; Шумен – 2; Ямбол – 5.

Това означава, че 6,45% от пробите са положителни. Така общият брой на

потвърдените случаи става 208 511, от които активни са 65 126.

695 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 135 259.

Хоспитализираните лица са 4 205, от които 380 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 8 126, като 29 от случаите са от последните 24 часа.

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