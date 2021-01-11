Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Уважаеми клиенти,

поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването на 11.01.2021г. от 12:00ч. до 16:30ч. Спирането ще засегне ж.к."Даме Груев" бл.№43, 44, и 45.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство