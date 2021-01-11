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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Три реки в Костинброд преляха, общината е пред бедствено положение

11 януари 2021 17:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Наводнение

Костинброд е пред бедствено положение.Това съобщиха от пресцентъра на общината в града. Реките Сливнишка, Блато и Белица, които минават през Костинброд, са излезли от коритата си.

Язовир Маслово, който е разположен в непосредствена близост до населеното място, също всеки момент може да прелее. Язовирната стена е пред скъсване, алармираха от общината. Има бедстващи хора и наводнени къщи в село Петърч.

Източник: CROSS

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