Три реки в Костинброд преляха, общината е пред бедствено положение

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Костинброд е пред бедствено положение.Това съобщиха от пресцентъра на общината в града. Реките Сливнишка, Блато и Белица, които минават през Костинброд, са излезли от коритата си.

Язовир Маслово, който е разположен в непосредствена близост до населеното място, също всеки момент може да прелее. Язовирната стена е пред скъсване, алармираха от общината. Има бедстващи хора и наводнени къщи в село Петърч.