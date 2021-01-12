620 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие, 12 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

620 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие. Направени са 3 491 PCR и 4 313 бързи антигенни тестове.

От началото на пандемията потвърдените случаи на COVID-19 у нас са 209 131, от които 63 057 активни, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 48; Бургас – 9; Варна – 41; Велико Търново – 11; Видин – 1; Враца – 25; Габрово – 12; Добрич – 4; Кърджали – 8; Кюстендил – 12; Ловеч – 6; Монтана – 13; Пазарджик – 32; Перник – 20; Плевен – 26; Пловдив – 47; Разград – 2; Русе – 25; Силистра – 16; Сливен – 12; Смолян – 7; София област – 11; София (град) – 110; Стара Загора – 39; Търговище – 8; Хасково – 36; Шумен – 29; Ямбол – 10.

Излекувани са общо 2 583 души, 375 са оздравелите през последните 24 часа.

Първата си доза ваксина срещу коронавирусна инфекция са получили още 688 души.

Починалите с COVID-19 са 8 232, от които 106 за последното денонощие.