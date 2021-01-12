Криминална хроника Ямбол - 12.01.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 27

Информационен бюлетин 12.01.2021 г.

Служители от РУ-Ямбол са установили автомобил без регистрационни табели. На 11 януари около 10:10 часа полицейски екип е спира за проверка лек автомобил „Рено Меган Сценик“ без регистрационни табели, управляван от 62-годишен мъж от Ямбол. При последвалите полицейски действия е установено, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК. По случая е образувано бързо производство.

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство срещу 65-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 11 януари към 21:20 часа в гр. Ямбол, на ул. „Търговска“ е спрян за проверка лек автомобил марка „Фолксваген-Голф“, управляван 30-годишен местен жител. При проверката на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.

Пътнотранспортни произшествия:

На 11 януари към 21:15 ч. в РУ-Елхово е получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие с пострадал, на път I-7, кп.298 /Елхово-ГКПП Лесово/. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че товарен автомобил „Скания“, управляван от 59-годишен българин е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в товарен автомобил „Волво“, управляван от 41-годишен чужд гражданин. При инцидента е пострадал 59-годишният водач, който е изваден от кабината с помощта на служители от РСПБЗН – Елхово. Мъжът е настанен в МБАЛ-Ямбол с фрактури на ребра и контузия на бял дроб, без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на 41-годишния водач е отрицателна, а при 59-годишния техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. На местопроизшествието е извършен оглед от оперативна дежурна група. По случая е образувано досъдебно производство в РУ-Елхово.