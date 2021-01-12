РУ- Сливен издирва 61-годишен мъж

Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 33

Георги Желев Георгиев на 61 години от град Сливен, кв.”Дружба”, е в неизвестност от 6 януари тази година. Мъжът е на видима възраст 60-65 години, ръст 190 см., около 120 кг., лице бяло продълговато, очи кафяви, леко накуцва с единия крак.

РУ-Сливен умолява гражданите, които разполагат с информация за издирваното лице, да се свържат с инспектор Д.Динев на тел. 044 644311 или 0898460048.