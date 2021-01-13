Остава облачно в сряда, но валежите постепенно ще спират

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Днес сутринта на места в източните райони все още ще превалява дъжд и сняг. Над останалата част от страната облачността през деня ще е променлива, често значителна, почти без валежи. Ще духа умерен запад-северозападен вятър. Максималните температури ще са между 1 и 6 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието ще е предимно облачно. Преди обяд на места все още ще превалява дъжд. Ще духа умерен, преди обяд временно силен запад-северозападен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и към 14 ч. ще са между 3 и 6 градуса. Температурата на морската вода е 9-10 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, сутринта на места до 4 бала.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен, по откритите части - до силен северозападен вятър. С него температурите ще се понижават и към 14:00 ч. на 1200 метра ще е около минус 1 градус, на 2000 метра - около минус 7 градуса.

В Сливен ще бъде предимно облачно със слаб вятър от северозапад. Минималната температура ще е 1 градус, а максималната 3.