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Гешев посети Мездра във връзка с инцидента, при който бе открито мъртво дете
Главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов посетиха град Мездра във връзка с инцидента, при който в петък бе открито мъртво 8-годишно дете, съобщиха от прокуратурата.
Двамата се срещнаха с окръжния прокурор на Враца Владимир Сираков, изпълняващия функциите районен прокурор на Районна прокуратура-Враца Камен Каменов, наблюдаващия случая прокурор Цветомила Пашовска, директора на ОД на МВР-Враца старши комисар Янко Янкулов, началника на районното управление в Мездра Красимир Митов и със следовател Симона Конова.
Главният прокурор Иван Гешев изрази увереност, че „ще бъде проведено бързо и всеобхватно разследване, което в максимално кратки срокове да разкрие обективната истина по случая“.
По случая с постоянна мярка „задържане под стража“, е 38-годишен мъж, който е привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление - причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/geshev-poseti-mezdra-vyv-vryzka-s-incidenta-pri-kojto-be-otkrito-myrtvo-dete-2255922
Снимки: Прокуратура