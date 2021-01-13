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Гешев посети Мездра във връзка с инцидента, при който бе открито мъртво дете

13 януари 2021 10:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 18
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Главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов посетиха град Мездра във връзка с инцидента, при който в петък бе открито мъртво 8-годишно дете, съобщиха от прокуратурата.

Двамата се срещнаха с окръжния прокурор на Враца Владимир Сираков, изпълняващия функциите районен прокурор на Районна прокуратура-Враца Камен Каменов, наблюдаващия случая прокурор Цветомила Пашовска, директора на ОД на МВР-Враца старши комисар Янко Янкулов, началника на районното управление в Мездра Красимир Митов и със следовател Симона Конова.

Главният прокурор Иван Гешев изрази увереност, че „ще бъде проведено бързо и всеобхватно разследване, което в максимално кратки срокове да разкрие обективната истина по случая“.

По случая с постоянна мярка „задържане под стража“, е 38-годишен мъж, който е привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление - причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Снимки

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