Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Военно окръжие – Сливен обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение
ОБЯВА
за кандидатстване във висшите военни училища
НВУ „Васил Левски” – Велико Търново
ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна
Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2021/2022 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, както следва:
МОТОПЕХОТНИ И ТАНКОВИ ВОЙСКИ - 34 места
РАЗУЗНАВАНЕ - 17 места
ЕЛЕКТРОННО РАЗУЗНАВАНЕ И ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА - 5 места
ПОЛЕВА АРТИЛЕРИЯ - 45 места
ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА НА ВОЙСКИТЕ - 29 места
ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ - 12 места
АРТИЛЕРИЙСКО ИНСТРУМЕНТАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ - 7 места
РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ - 8 места
ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ - 8 места
АРТИЛЕРИЙСКО И ЗЕНИТНО-РАКЕТНО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ОПТИКА И БОЙНИ ПРИПАСИ - 10 места
МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ, ПРИДВИЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ - 25 места
ТАНКОВА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА - 5места
ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (КТТ) - 11 места
ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (КСТ) - 15 места
Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен:
* Кампания за ранен прием – до 12.03.2021 г.
* Кампания за редовен прием – до 11.06.2021 г.
Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.
Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на телефони:
- за НВУ: Връзки с обществеността: 062 61 88 07
Информационен център: 062 61 88 66
- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55
----------------------------------------------------------
Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2021/2022 г. ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации, както следва:
ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ - 25 места
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ (ЩУРМАН – УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ) - 7 места
ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ - 6 места
ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ - 5 места
РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - 6 места
АВИАЦИОННИ, ЕЛЕКТРОПРИБОРНИ И АВТОМАТИЧНИ СИСТЕМИ - 5 места
Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:
- за ВВВУ: 0882 34 77 91 г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)
- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55
Комплектът с документи за кандидатстване за курсанти, може да се получи от Военно окръжие – Сливен, или да бъде изтеглен от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”.
Кандидатстването е по електронен път, от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”: http://www.af-acad.bg/cadets_admission или във Военно окръжие – Сливен.
---------------------------------------------------------------
Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна обявява записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма на обучение, за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и по специализации, както следва:
КОРАБОВОДЕНЕ – 6 места
КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ – 6 места
КИБЕРОПЕРАЦИИ – 11 места
ВОЕННОМОРСКИ КОМУНИКАЦИОННИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ – 5 места
За учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна обявява записване на курсанти редовна форма на обучение, с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, в професионално направление „Военно дело” и по специалност „МЕДИЦИНА“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, както следва:
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ – 20 места
Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.
Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на следните телефони:
- за ВВМУ: 0889044111 – капитан 3 ранг Славова
- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55
Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен:
* Първа кампания за ранен прием – до 22.01.2021 г.
* Втора кампания за ранен прием – до 26.03.2021 г.
* Кампания за редовен прием – до 25.06.2021 г.