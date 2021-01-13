Военно окръжие – Сливен обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение

Обяви за работа – Сливен преди 45 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 23

ОБЯВА

за кандидатстване във висшите военни училища

НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна

Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2021/2022 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, както следва:

МОТОПЕХОТНИ И ТАНКОВИ ВОЙСКИ - 34 места

РАЗУЗНАВАНЕ - 17 места

ЕЛЕКТРОННО РАЗУЗНАВАНЕ И ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА - 5 места

ПОЛЕВА АРТИЛЕРИЯ - 45 места

ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА НА ВОЙСКИТЕ - 29 места

ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ - 12 места

АРТИЛЕРИЙСКО ИНСТРУМЕНТАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ - 7 места

РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ - 8 места

ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ - 8 места

АРТИЛЕРИЙСКО И ЗЕНИТНО-РАКЕТНО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ОПТИКА И БОЙНИ ПРИПАСИ - 10 места

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ, ПРИДВИЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ - 25 места

ТАНКОВА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА - 5места

ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (КТТ) - 11 места

ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (КСТ) - 15 места

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен:

* Кампания за ранен прием – до 12.03.2021 г.

* Кампания за редовен прием – до 11.06.2021 г.

Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.

Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- за НВУ: Връзки с обществеността: 062 61 88 07

Информационен център: 062 61 88 66

- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55

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Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2021/2022 г. ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации, както следва:

ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ - 25 места

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ (ЩУРМАН – УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ) - 7 места

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ - 6 места

ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ - 5 места

РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - 6 места

АВИАЦИОННИ, ЕЛЕКТРОПРИБОРНИ И АВТОМАТИЧНИ СИСТЕМИ - 5 места

Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- за ВВВУ: 0882 34 77 91 г-н Стоян Стоянов

(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55

Комплектът с документи за кандидатстване за курсанти, може да се получи от Военно окръжие – Сливен, или да бъде изтеглен от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Кандидатстването е по електронен път, от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”: http://www.af-acad.bg/cadets_admission или във Военно окръжие – Сливен.

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Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна обявява записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма на обучение, за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и по специализации, както следва:

КОРАБОВОДЕНЕ – 6 места

КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ – 6 места

КИБЕРОПЕРАЦИИ – 11 места

ВОЕННОМОРСКИ КОМУНИКАЦИОННИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ – 5 места

За учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна обявява записване на курсанти редовна форма на обучение, с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, в професионално направление „Военно дело” и по специалност „МЕДИЦИНА“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, както следва:

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ – 20 места

Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.

Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на следните телефони:

- за ВВМУ: 0889044111 – капитан 3 ранг Славова

- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен:

* Първа кампания за ранен прием – до 22.01.2021 г.

* Втора кампания за ранен прием – до 26.03.2021 г.

* Кампания за редовен прием – до 25.06.2021 г.