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Българската диаспора ще получи карта за български произход

13 януари 2021 21:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 34
Българско знаме

Нов личен документ „Карта за български произход“ ще даде право на чужденци от български произход да работят, учат и пребивават в България. Народното събрание на страната прие на първо четене поправки към Закона за българските лични документи.

Процедурата по издаване ще бъде подобна на издаването на български лични документи. То ще бъде предшествано от удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. Българи от български исторически общности, които не са родени в страната и хора, емигрирали след 1989 г., ще могат да получат картата, предаде БТА.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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