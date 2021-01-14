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Сливен. Новини от източника. Последни новини

През изминалото денонощие екип на РДПБЗН-Сливен се е отзовал на 4 сигнал за произшествия

14 януари 2021 09:53, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 23
pixabay.com

Екипи на РСПБЗН-Сливен са отводнявали три избени помещения- две в село Горно Александрово и едно в село Чокоба.

Оставена печка на твърдо гориво без надзор е причинила пожар в барака, намираща се в новозагорското село Съдиево. Сигналът е получен в 18,53 часа на 13 януари, произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Постройката е обитавана от жена на 37-години. Унищожени са домашно имущество, документи и хранителни продукти.

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