Прекъсване на водоподаването в част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.01.2021г.(Четвъртък) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Комлука„ -в района северно около ул. "Борис Търновски"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.