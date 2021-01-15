535 са заразените с коронавирус през последното денонощие, 9 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

6 728 са излекуваните от коронавирусна инфекция за последното денонощие, рекорден брой от началото на пандемията. Новите случаи са 535, показват данните в Единния информационен портал.

Изследваните проби са 7 439, общият брой регистрирани с COVID-19 е 210 951, активните случаи са 52 185.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:

Благоевград – 37; Бургас – 43; Варна – 33; Велико Търново – 4; Враца – 13; Габрово – 10; Добрич – 15; Кърджали – 9; Кюстендил – 6; Ловеч – 5; Монтана – 3; Пазарджик – 26; Перник – 9; Плевен – 16; Пловдив – 40; Разград – 7; Русе – 11; Силистра – 17; Сливен – 9; Смолян – 2; София – 10; София град – 132; Стара Загора – 36; Търговище – 8; Хасково – 22; Шумен – 8; Ямбол – 4.

Оздравелите до момента са 150 370.

В болници се лекуват 3 631 пациенти, 343 от тях са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са починали още 47 души. С тях жертвите на коронавирусната инфекция стават 8 396.

През вчерашния ден са ваксинирани още 648 души, общият брой поставени ваксини е 17 686.