Изгориха българско знаме в Северна Македония, София реагира

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 28

По повод медийните публикации за изгорено българско знаме в село Вевчани в Република Северна Македония външният министър Екатерина Захариева разпореди на българския посланик в Скопие Ангел Ангелов да изрази пред правителството на Република Северна Македония силното ни възмущение от този вандалски акт.

Посланик Ангелов вече направи остър устен демарш в МВнР на Република Северна Македония, съобщиха от МВнР, предаде БНР.

По-рано медиите в Скопие съобщиха, че полиция е разгонила участниците в традиционния Вевчански карнавал.

Карнавалът се организира всяка година на 14 януари, когато македонците празнуват Василица, но тази година събиранията са забранени заради пандемията от коронавирус.