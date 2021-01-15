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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изгориха българско знаме в Северна Македония, София реагира

15 януари 2021 10:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 28
МВнР

По повод медийните публикации за изгорено българско знаме в село Вевчани в Република Северна Македония външният министър Екатерина Захариева разпореди на българския посланик в Скопие Ангел Ангелов да изрази пред правителството на Република Северна Македония силното ни възмущение от този вандалски акт.

Посланик Ангелов вече направи остър устен демарш в МВнР на Република Северна Македония, съобщиха от МВнР, предаде БНР.

По-рано медиите в Скопие съобщиха, че полиция е разгонила участниците в традиционния Вевчански карнавал.

Карнавалът се организира всяка година на 14 януари, когато македонците празнуват Василица, но тази година събиранията са забранени заради пандемията от коронавирус.

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