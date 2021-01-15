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Сливен. Новини от източника. Последни новини

През изминалото денонощие екип на РСПБЗН-Сливен се е отзовал на 3 сигнал за произшествия.

15 януари 2021 10:30, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 20 минути, брой четения: 15
pixabay.com

Своевременно са ликвидирани пожари, възникнали в контейнер за отпадъци в кв.“Нова Село“ в град Сливен и запалени стари автомобилни гуми в село Селиминово.

Оказано е съдействие при пътно произшествие с лек автомобил „Нисан“ на път І-6, в района на кв. „Речица“. При инцидента няма пострадал.

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