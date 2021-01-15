Три сливенски села и една улица в града под Сините камъни са без вода днес заради аварийни ремонти

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 36

Три сливенски села и една улица в града под Сините камъни са без вода днес заради аварийни ремонти.

Водоподаването бе прекъснато днес в район на Централната градска част по ул „Генерал Столетов" до 16:00часа.

Вода няма да има в село Речица до 13:00 часа, село Селиминово до 13:30 часа и в село Крушаре до 16:30 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.