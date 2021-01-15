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Три сливенски села и една улица в града под Сините камъни са без вода днес заради аварийни ремонти

15 януари 2021 11:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 36
Чешма

Три сливенски села и една улица в града под Сините камъни са без вода днес заради аварийни ремонти.

Водоподаването бе прекъснато днес в район на Централната градска част по ул „Генерал Столетов" до 16:00часа.

Вода няма да има в село Речица до 13:00 часа, село Селиминово до 13:30 часа и в село Крушаре до 16:30 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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