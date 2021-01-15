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Сливенски художници с представителна обща изложба в града под Сините камъни
Галерия „Май“ откри новата 2021 година с представителна обща изложба на сливенските художници. В експозицията са включени творби на Димитриос Пападакис, Атанас Белов, Александър Петров, Данелина Косева, Петър Кайраков, Мариана Янкова, Благовеста Желязкова, Илиян Урумов, Иван Кънев, Велин Динев, Георги Веснаков, Димитринка Дойчинова, Румен Спасов, Цанислава Петрова, Стоян Радев, Панайот Кършев, Руси Недялков, Георги Димитров.
Изложбата нямаше официално откриване, заради ограничителните мерки, наложени от сложната епидемична обстановка. Картините могат да бъдат разгледани всеки работен ден на галерията.
Текст и снимки: Станимир Петков