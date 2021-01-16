Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ново земетресение в Хърватия

16 януари 2021 16:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 34
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3,5 по Рихтер разтърси днес град Петриня, Централна Хърватия, в 10:59 часа сутринта, съобщи сеизмологичният институт на страната, предаде Хина.

Епицентърът на труса е на 11 км западно от Петриня и на 45 км югоизточно от Загреб. Трусът е бил усетен и в столицата.

Петриня беше в епицентъра на катастрофалното земетресение с магнитуд 6,2 на 29 декември, в което загинаха седем души, а около 350 семейства останаха без дом.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 