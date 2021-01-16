Ново земетресение в Хърватия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 34

Земетресение с магнитуд 3,5 по Рихтер разтърси днес град Петриня, Централна Хърватия, в 10:59 часа сутринта, съобщи сеизмологичният институт на страната, предаде Хина.

Епицентърът на труса е на 11 км западно от Петриня и на 45 км югоизточно от Загреб. Трусът е бил усетен и в столицата.

Петриня беше в епицентъра на катастрофалното земетресение с магнитуд 6,2 на 29 декември, в което загинаха седем души, а около 350 семейства останаха без дом.