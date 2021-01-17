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233 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 13 от тях в Сливенско
233 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4628 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 211 736, като активните са 46 936.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 14, Варна – 11, Велико Търново – 1, Видин – 1, Враца – 2, Добрич – 10, Кърджали – 1, Кюстендил – 11, Ловеч – 7, Пазарджик – 20, Перник – 3, Плевен – 8, Пловдив – 16, Разград – 3, Русе – 1, Силистра – 23, Сливен – 13, Смолян – 4, София област – 6, София (град) – 55, Стара Загора – 5, Хасково – 6, Шумен – 5, Ямбол – 1.
През изминалото денонощие са били излекувани 296 души, а за целия период – 156 326.
В болница за лечение са настанени 3485 души, от които 340 са в интензивни отделения.
17 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8474.
Към момента общо 18 332 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 206.
Снимка: pixabay.com