Хванаха 30 души на купон в столичен ресторант

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Солени глоби заради нарушаване на противоепидемичните мерки в столичен ресторант.

Изненадваща среднощна акция на МВР и РЗИ установи около 30 посетители след 22:00 часа в едно от заведенията към известен хотел в квартал "Лозенец", предава NOVA.

Това е изрично забранено според една от заповедите на здравния министър.

Посетителите на заведението са глобени. С актове са се сдобили още служителите на ресторанта, както и собственикът, който не пожела да обясни защо се е стигнало до нарушаване на противоепидемичните мерки.