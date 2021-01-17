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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха 30 души на купон в столичен ресторант

17 януари 2021 09:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Купон

Солени глоби заради нарушаване на противоепидемичните мерки в столичен ресторант.

Изненадваща среднощна акция на МВР и РЗИ установи около 30 посетители след 22:00 часа в едно от заведенията към известен хотел в квартал "Лозенец", предава NOVA.

Това е изрично забранено според една от заповедите на здравния министър.

Посетителите на заведението са глобени. С актове са се сдобили още служителите на ресторанта, както и собственикът, който не пожела да обясни защо се е стигнало до нарушаване на противоепидемичните мерки.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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