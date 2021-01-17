143 години от освобождението на Сливен от османско иго

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 37

На 4-ти януари 1878 г. по стар стил /днес 17 януари / в Сливен влизат драгуните на майор Кардашевски, водени от сливенеца Коста Карадимитров и се установяват в Клуцохор. За овладяването на града и за логистиката големи заслуги има и легендарния сливенски войвода Панайот Хитов.

Войските на генерал Делингсхаузен са посрещнати тържествено от гражданите, духовенството и първенците на Сливен. Сред тези които тогава са носели тържествено християнските хоругви е вече слепия бунтовен поет даскал Добри Чинтулов, който произнася приветствено слово към освободителите.

Заради Ковид пандемията тази година няма да се състои традиционния за града ритуал-поклонение, съобщиха от пресцентъра на Община Сливен.