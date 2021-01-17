Тази нощ в България са регистрирани три земетресения

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Три земетресения са усетени тази нощ в община Шумен. Според Европейския сеизмологичен център те имат магнитуд между 2,3 и 3,2 по скалата на Рихтер.

Първият беше в 23:29 с епицентър между селата Радко Димитриево и Ивански, вторият в 23:47 в село Дибич и третият с епицентър Шумен в 00:06.