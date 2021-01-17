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Тази нощ в България са регистрирани три земетресения

17 януари 2021 10:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Земетресение

Три земетресения са усетени тази нощ в община Шумен. Според Европейския сеизмологичен център те имат магнитуд между 2,3 и 3,2 по скалата на Рихтер.

Първият беше в 23:29 с епицентър между селата Радко Димитриево и Ивански, вторият в 23:47 в село Дибич и третият с епицентър Шумен в 00:06.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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