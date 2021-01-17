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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Стартираме новата седмица със студено и слънчево време, по-значителна облачност ще има в Североизточна България
През следващото денонощие от югозапад облачността ще намалява. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, повече облаци ще има в Североизточна България. През нощта ще бъде почти тихо, през деня ще духа слаб, в Дунавската равнина и Предбалкана до умерен запад-северозападен вятър. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса и максимални от минус 3 и плюс 2 градуса.
Над Черноморието ще е предимно слънчево, повече облаци ще има над северното крайбрежие, където ще духа до умерен запад-северозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 1° и 2°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
Над планините облачността ще намалява до предимно слънчево. В сутрешните часове по-високите части на планините от Западна България все още ще прехвърча сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Студено време с максимална температура на височина 1200 метра около минус 8°, на 2000 метра – около минус 14°.
В Сливен времето ще бъде слънчево, но студено. Ще духа слаб западен вятър. Минималната температура ще е минус 8 градуса и максимална 0°.
Снимка: Станимир Петков