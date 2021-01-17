Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стартираме новата седмица със студено и слънчево време, по-значителна облачност ще има в Североизточна България

17 януари 2021 17:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Времето за 18.01.2021 г.

През следващото денонощие от югозапад облачността ще намалява. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, повече облаци ще има в Североизточна България. През нощта ще бъде почти тихо, през деня ще духа слаб, в Дунавската равнина и Предбалкана до умерен запад-северозападен вятър. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса и максимални от минус 3 и плюс 2 градуса.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, повече облаци ще има над северното крайбрежие, където ще духа до умерен запад-северозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 1° и 2°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Над планините облачността ще намалява до предимно слънчево. В сутрешните часове по-високите части на планините от Западна България все още ще прехвърча сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Студено време с максимална температура на височина 1200 метра около минус 8°, на 2000 метра – около минус 14°.

В Сливен времето ще бъде слънчево, но студено. Ще духа слаб западен вятър. Минималната температура ще е минус 8 градуса и максимална 0°.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 