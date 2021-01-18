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Празнуваме Атанасовден

18 януари 2021 08:52, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 10 минути, брой четения: 9
Atanasovden_2021

На Атанасовден в община Сливен своя имен ден отбелязват над 1500 души. Сред тях 1178 са мъжете с името Атанас. 903 от тях са регистрирани в града. Името Атанаска носят общо 251 дами, от които 159 са с постоянен адрес в Сливен. Наско се казват 103 мъже, като 81 от тях живеят в града. Дамите с името Наска са общо 13.

Честит празник на всички именици!

Снимка: Internet

 

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