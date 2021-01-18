77 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, един от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 153 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 153

77 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 1194 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 211 813, като активните са 46 608.

Новите случаи, разпределени по области: Бургас – 1, Варна – 1, Велико Търново – 2, Видин – 1, Добрич – 1, Кърджали – 1, Кюстендил – 6, Ловеч – 2, Пазарджик – 4, Перник – 2, Плевен – 7, Пловдив – 4, Разград – 2, Русе – 4, Силистра – 3, Сливен – 1, София област – 2, София (град) – 30, Стара Загора – 1, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 396 души, а за целия период – 156 722.

В болница за лечение са настанени 3485 души, от които 341 са в интензивни отделения.

9 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8483.

Към момента общо 18 453 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 121.