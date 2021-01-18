Информационен бюлетин за пленарната сесия - 18-21 януари 2021 г.

Туида Нюз преди 2 дни, брой четения: 95 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 95

Ваксини срещу COVID-19: дебат по последните събития

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-01-18/0/vaksini-sreshchu-covid-19-debat-po-poslednite-sbitiia

Евродепутатуте вероятно ще изтъкнат отново необходимостта от повече яснота и прозрачност по отношение на договорите за ваксини, разрешаването, наличността и внедряването на ваксини

Бунтовете в Капитолия: евродепутатите ще обсъдят политическата ситуация в САЩ

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-01-18/1/buntovete-v-kapitoliia-evrodeputatite-shche-obsdiat-politicheskata-situatsiia-v-sashch

В сряда сутринта Парламентът ще обсъди неотдавнашното насилствено нападение срещу Конгреса на САЩ и встъпването в длъжност на Джо Байдън като нов президент на САЩ.

Евродепутатите ще обсъдят приоритетите на португалското председателство на Съвета на ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-01-18/2/ep-shche-obsdi-prioritetite-na-portughalskoto-predsedatelstvo-na-sveta-na-es

В сряда сутринта евродепутатите и министър-председателят на Португалия Антонио Коща ще обсъдят програмата на председателство на Съвета на ЕС през следващото шестмесечие.

Евродепутатите ще представят плановете си за постигане на напредък по равенството между половете

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-01-18/3/ep-shche-predstavi-planovete-si-za-napredka-po-ravenstvoto-mezhdu-polovete

В рамките на съвместен дебат и гласуване на три резолюции в четвъртък, ЕП ще предложи поредица от мерки за укрепване на равенството между половете и по-добра защита на правата на жените.

Евродепутатите ще настояват за „право на откъсване от работната среда“ в целия ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-01-18/4/evrodeputatite-shche-nastoiavat-za-pravo-na-otksvane-ot-rabotnata-sreda-v-tseliia-es

Парламентът е готов да призове за закон на ЕС, който да предоставя правото на цифрово откъсване от работа без последствия.

Насоки за използване на изкуствения интелект във военния и гражданския сектор

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-01-18/5/nasoki-za-izpolzvane-na-izkustveniia-intelekt-vv-voenniia-i-ghrazhdanskiia-sektor

Евродепитатите ще очертаят предложенията си относно начина, по който да се управлява използването на изкуствения интелект (ИИ) във военната и обществената сфера.

Достойни и достъпни жилища за всички

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-01-18/6/dostoyni-i-dostpni-zhilishcha-za-vsichki

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват резолюция, в която се призовава за това подходящото жилищно настаняване да бъде основно право, както и за мерки за предотвратяване на бездомността.