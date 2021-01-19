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570 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 16 от тях в Сливенско

19 януари 2021 08:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 189
Коронавирус

570 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7964 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 212 383, като активните са 39 563.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 31, Бургас – 15, Варна – 22, Велико Търново – 10, Видин – 12, Враца – 19, Габрово – 7, Добрич – 7, Кърджали – 13, Кюстендил – 17, Ловеч – 5, Монтана – 7, Пазарджик – 16, Перник – 12, Плевен – 31, Пловдив – 40, Разград – 7, Русе – 25, Силистра – 12, Сливен – 16, Смолян – 1, София област – 17, София (град) – 132, Стара Загора – 21, Търговище – 3, Хасково – 33, Шумен – 24, Ямбол – 15.

През изминалото денонощие са били излекувани 7533 души, а за целия период – 164 255.

В болница за лечение са настанени 3312 души, от които 329 са в интензивни отделения.

82 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8565.

Към момента общо 19 638 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1185.

Снимка: pixabay.com

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