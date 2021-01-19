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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.01.2021

19 януари 2021 09:42, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 215

No. Дата Длъжност Образование

1 4.1.2021 готвач средно

14 6.1.2021 сладкар средно

23 6.1.2021 отчетник счетоводство средно

24 6.1.2021 продавач- консултант средно

25 6.1.2021 работник товаро- разтоварна дейност основно

27 7.1.2021 технически ръководител висше/средно

28 7.1.2021 заварчик средно

29 7.1.2021 фрезист средно

32 7.1.2021 стругар средно

33 7.1.2021 снабдител, доставчик средно

34 7.1.2021 ръководител звено, апретура висше

36 8.1.2021 оперативен счетоводител висше

38 8.1.2021 работник, поддръжка средно

39 8.1.2021 машинен оператор с ЦПУ средно

47 11.1.2021 електротехник средно

49 11.1.2021 заварчик средно

50 11.1.2021 фрезист средно

51 11.1.2021 стругар средно

52 11.1.2021 шлосер средно

53 11.1.2021 боргвергист средно

54 11.1.2021 машинен инженер висше

57 12.1.2021 учител ресурсен висше

58 12.1.2021 логопед висше

60 13.1.2021 продавач-хранителен магазин средно

62 14.1.2021 машинист пътно-строителни машини средно

64 14.1.2021 машинист на багер средно

65 14.1.2021 работник полагане на пътни настилки средно/основно

66 14.1.2021 асфалтаджия средно/основно

67 14.1.2021 технически ръководител висше

68 15.1.2021 електротехник средно

69 15.1.2021 стругар средно

70 15.1.2021 работник цех дограма средно

72 15.1.2021 учител химия и физика висше

73 15.1.2021 монтажник дограма средно

80 18.1.2021 стругар средно

81 18.1.2021 електромонтьор средно

82 18.1.2021 експерт продажби/ инженер търговец висше

83 18.1.2021 помощник-възпитател средно

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