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Проф.Живко Желев: България е пред ново духовно Възраждане (ИНТЕРВЮ)

19 януари 2021 10:12, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди около 1 ден, брой четения: 63
Проф.Живко Желев: България е пред ново духовно Възраждане (ИНТЕРВЮ)

Темата за Промяната след Covid, неотложният духовен импулс, пречистването на съзнанието и екологията (алтернативно производство на енеригия), ролята на нано-технологиите и още важни теми в новото интервю с проф.Живко Желев

 

 

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