Проф.Живко Желев: България е пред ново духовно Възраждане (ИНТЕРВЮ)

Клуб Оптимист преди около 1 ден, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 63

Темата за Промяната след Covid, неотложният духовен импулс, пречистването на съзнанието и екологията (алтернативно производство на енеригия), ролята на нано-технологиите и още важни теми в новото интервю с проф.Живко Желев

&fbclid=IwAR1qgNywA45awr03y8NFtirqMWUzB3-ObEslPb4GTlxXZbV54H1swfsAST4