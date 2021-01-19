34 души с COVID-19 са излекувани в област Сливен през последното денонощие, а новодиагностицираните лица са 16

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 160 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 160

34 души с COVID-19 са излекувани в област Сливен през последното денонощие. Новодиагностицираните лица са 16, съобщиха от Областния кризисен щаб. Сред заболелите има две медицински сестри от детско заведение и от болничната помощ. За съжаление, пациентка на 78 години, с COVID-19 и придружаващи заболяваиия, изгуби битката за живот. Щабът изказва съболезнования на семейството и близките.

Активните случаи в момента са 326. Под домашна карантина са 511 жители на областта.