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34 души с COVID-19 са излекувани в област Сливен през последното денонощие, а новодиагностицираните лица са 16

19 януари 2021 15:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 160
Защита от коронавирус

34 души с COVID-19 са излекувани в област Сливен през последното денонощие. Новодиагностицираните лица са 16, съобщиха от Областния кризисен щаб. Сред заболелите има две медицински сестри от детско заведение и от болничната помощ. За съжаление, пациентка на 78 години, с COVID-19 и придружаващи заболяваиия, изгуби битката за живот. Щабът изказва съболезнования на семейството и близките.

Активните случаи в момента са 326. Под домашна карантина са 511 жители на областта.

Снимка: pixabay.com

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