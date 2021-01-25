Прекъсване на водоподаването в в района на ПМГ "Добри Чинтулов"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 12 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 12

Днес 25.01 /Понеделник/ поради извършване на авариен ремонт е прекъснато водоподаването в района на ПМГ "Добри Чинтулов" до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.