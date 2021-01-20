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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.01.2021
No. Дата Длъжност Образование
1 4.1.2021 готвач средно
14 6.1.2021 сладкар средно
23 6.1.2021 отчетник счетоводство средно
24 6.1.2021 продавач- консултант средно
27 7.1.2021 технически ръководител висше/средно
28 7.1.2021 заварчик средно
29 7.1.2021 фрезист средно
32 7.1.2021 стругар средно
33 7.1.2021 снабдител, доставчик средно
34 7.1.2021 ръководител звено, апретура висше
36 8.1.2021 оперативен счетоводител висше
39 8.1.2021 машинен оператор с ЦПУ средно
47 11.1.2021 електротехник средно
49 11.1.2021 заварчик средно
50 11.1.2021 фрезист средно
51 11.1.2021 стругар средно
52 11.1.2021 шлосер средно
53 11.1.2021 боргвергист средно
54 11.1.2021 машинен инженер висше
57 12.1.2021 учител ресурсен висше
58 12.1.2021 логопед висше
60 13.1.2021 продавач-хранителен магазин средно
62 14.1.2021 машинист пътно-строителни машини средно
64 14.1.2021 машинист на багер средно
65 14.1.2021 работник полагане на пътни настилки средно/основно
66 14.1.2021 асфалтаджия средно/основно
67 14.1.2021 технически ръководител висше
68 15.1.2021 електротехник средно
69 15.1.2021 стругар средно
70 15.1.2021 работник цех дограма средно
72 15.1.2021 учител химия и физика висше
73 15.1.2021 монтажник дограма средно
80 18.1.2021 стругар средно
81 18.1.2021 електромонтьор средно
82 18.1.2021 експерт продажби/ инженер търговец висше
83 18.1.2021 помощник-възпитател средно
87 19.1.2021 главен счетоводител висше