544 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 166 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 166

544 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7921 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 212 927, като активните са 33 815.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 77, Варна – 32, Велико Търново – 14, Видин – 5, Враца – 16, Габрово – 4, Добрич – 9, Кърджали – 6, Кюстендил – 18, Ловеч – 9, Монтана – 1, Пазарджик – 22, Перник – 12, Плевен – 35, Пловдив – 34, Разград – 4, Русе – 19, Силистра – 3, Сливен – 20, Смолян – 5, София област – 16, София (град) – 107, Стара Загора – 23, Хасково – 20, Шумен – 13, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 6243 души, а за целия период – 170 498.

В болница за лечение са настанени 3223 души, от които 318 са в интензивни отделения.

49 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 8614.

Към момента общо 22 226 души са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2588.