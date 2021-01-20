Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екип на РСПБЗН-Твърдица е потушил пожар в къща на 77-годишна жена

20 януари 2021 10:09, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 86
Екип на РСПБЗН-Твърдица е потушил пожар в къща на 77-годишна жена

На 19 януари, около 17,10 часа, в град Твърдица е възникнал пожар в къща, собственост 77-годишна жена. Пострадали няма. Произшествието е ликвидирано в 18,30 часа от един екип на РСПБЗН-Твърдица. Унищожени са техника и домашно имущество. Пожарът е причинен от неизправна печка на твърдо гориво.

« предишнаследваща »


 