Екип на РСПБЗН-Твърдица е потушил пожар в къща на 77-годишна жена

Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 86 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 86

На 19 януари, около 17,10 часа, в град Твърдица е възникнал пожар в къща, собственост 77-годишна жена. Пострадали няма. Произшествието е ликвидирано в 18,30 часа от един екип на РСПБЗН-Твърдица. Унищожени са техника и домашно имущество. Пожарът е причинен от неизправна печка на твърдо гориво.