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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Температурите бавно тръгват нагоре, днес се очаква слънчево време с временни увеличения на облачността в източните райони

20 януари 2021 10:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 часа, брой четения: 78
Времето за 20.01.2021 г.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в източните райони. Ще духа до умерен западен, в Източна България – югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са предимно между 4° и 9°, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 1° и 4°. Температурата на морската вода е около 8°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините облачността ще е променлива, преди обяд над много райони по-често значителна. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще е около 0°, на 2000 метра - около минус 6°.

В Сливен ще има променлива облачност. Минималната температура ще е минус 4°, а максималната плюс 4°.

Снимка: Станимир Петков

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