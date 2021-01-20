Температурите бавно тръгват нагоре, днес се очаква слънчево време с временни увеличения на облачността в източните райони

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 часа, брой четения: 78 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 78

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в източните райони. Ще духа до умерен западен, в Източна България – югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са предимно между 4° и 9°, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 1° и 4°. Температурата на морската вода е около 8°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините облачността ще е променлива, преди обяд над много райони по-често значителна. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще е около 0°, на 2000 метра - около минус 6°.

В Сливен ще има променлива облачност. Минималната температура ще е минус 4°, а максималната плюс 4°.