Криминална хроника Ямбол - 20.01.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 70 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 70

Информационен бюлетин 20.01.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.