КАСОВ ОТЧЕТ 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 9 часа, брой четения: 53 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 53

На 20.01.2021 г. от 9.30 часа се проведе общо събрание на колектива на ОУ "Панайот Хитов" град Сливен. Главният счетоводител представи Финансов отчет за годината.

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