Мелания Тръмп: Най-голямата чест в живота ми беше да служа като Първа дама на САЩ.

Прощално обръщение от първата дама Мелания Тръмп

Издадено на: 18 януари 2021 г.

Моите сънародници американци,

Най-голямата чест в живота ми беше да служа като Първа дама на САЩ.

Вдъхновиха ме невероятни американци в нашата страна, които повдигат общностите ни чрез своята доброта и смелост, доброта и благодат.

Последните четири години бяха незабравими. Докато Доналд и аз приключваме времето си в Белия дом, мисля за всички хора, които съм приютила в сърцето си, и невероятните им истории за любов, патриотизъм и решителност.

Виждам лицата на смели млади войници, които са ми казвали с гордост в очите си колко много обичат да служат на тази страна. Към всеки член на службата и към невероятните ни военни семейства: Вие сте герои и винаги ще бъдете в мислите и молитвите ми.

Мисля за всички членове на органите на реда, които ни поздравяват, където и да отидем. Във всеки час на всеки ден те застават на стража, за да опазят общностите ни, а ние завинаги сме им задължени.

Преместиха ме деца, които посещавах в болници и центрове за приемни семейства. Дори когато се борят с трудни болести или се изправят пред предизвикателства, те доставят такава радост на всеки, когото срещнат.

Спомням си майките, които се пребориха с болестта Опиоидна зависимост и преодоляха невероятни трудности за любовта на децата си.

Вдъхнових се от всеотдайните гледачи за бебета, родени със Синдром на неонаталното въздържание, и общности, които дават на тези деца подкрепата и грижите, които имат нужда да отглеждат.

Когато мисля за тези смислени преживявания, се смирявам, че имах възможността да представя нация с такива мили и щедри хора.

Докато светът продължава да се изправя срещу пандемията от COVID-19, благодаря на всички медицински сестри, лекари, медицински специалисти, работници в производството, шофьори на камиони и много други, които работят за спасяването на човешки животи.

Тъгуваме за семействата, загубили близък заради пандемията. Всеки живот е ценен и моля всички американци да използват предпазливост и здрав разум, за да защитят уязвимите, тъй като сега се доставят милиони ваксини.

В разгара на тези трудности видяхме как най-доброто от Америка блести. Учениците са направили картички и са доставили хранителни стоки на нашите съграждани. Учителите са работили два пъти повече, за да могат децата ни да учат.

Семействата се събраха, за да осигурят храна, провизии, комфорт и приятелство на нуждаещите се.

Бъдете страстни във всичко, което правите, но винаги помнете, че насилието никога не е отговорът и никога няма да бъде оправдано.

Когато дойдох в Белия дом, се замислих за отговорността, която винаги съм чувствала като майка да насърчавам, да давам сили и да преподавам ценности на доброта. Наш дълг като възрастни и родители е да гарантираме, че децата имат най-добри възможности да водят пълноценен и здравословен живот.

Страстта да помагам на децата да успеят, ще накара инициативата ми за политика като Първа дама.

Стартирах Be Best, за да гарантирам, че ние като американци правим всичко възможно, за да се погрижим за следващото поколение. Be Best се концентрира върху три стълба: благополучие, онлайн безопасност и опиати.

За няколко кратки години повиших осведомеността как да поддържаме децата в безопасност онлайн; постигнахме невероятен напредък по отношение на епидемията от наркотици в нацията ни и как тя влияе на живота на новородени и семейства, и дадохме глас на най-уязвимите ни деца в системата на приемно семейство.

В международен план Be Best се разви в платформа, която насърчава световните лидери да обсъждат въпроси, засягащи живота на децата, и им позволява да споделят решения. За мен беше чест да представя американския народ в чужбина. Ценя всяко мое преживяване и вдъхновяващите хора, които срещнах по пътя.

Докато казвам сбогом на ролята ми на Първа дама, искрено се надявам, че всеки американец ще даде своята част, за да научи нашите деца какво означава да бъдат най-добри. Моля родителите да възпитават децата ви за смелите и самоотвержени герои, които са работили и са се жертвали, за да направят тази страна земята на свободните. И да водите пример и да се грижите за другите във вашата общност.

Обещанието за тази нация принадлежи на всички нас. Не губете от поглед целостта и ценностите си. Използвайте всяка възможност да покажете съображение за друг човек и да изградите добри навици в ежедневието си.

При всички обстоятелства, моля всеки американец да бъде посланик на Be Best. Да се фокусираме върху това, което ни обединява. Да се издигнем над това, което ни дели. Винаги да избираш любовта пред омразата, мира пред насилието и другите пред себе си.

Заедно, като едно национално семейство, можем да продължим да бъдем светлината на надеждата за бъдещите поколения и да носим наследството на Америка за издигането на нацията ни на по-големи висоти чрез нашия дух на смелост, доброта и вяра.

Никакви думи не могат да изразят дълбочината на благодарността ми за привилегията да служа като ваша първа дама.

До всички хора в тази страна: Ще бъдете в сърцето ми завинаги.

Благодаря ви, благодаря. Бог да ви благослови и Бог да благослови Съединените американски щати.