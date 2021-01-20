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Финансовият министър Кирил Ананиев е с коронавирус

20 януари 2021 18:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 71
Кирил Ананиев

Финансовият министър Кирил Ананиев даде положителен резултат на направен PCR тест за коронавирус, съобщиха от министерството.

Той е в добро общо състояниe и без симптоми към момента. Тестът е регулярен. Заместник-министърът на финансите Росица Велкова ще изпълнява правомощията на министър на финансите за периода, в който министър Ананиев е под карантина.

Източник: NOVA

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