Финансовият министър Кирил Ананиев е с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 71 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 71

Финансовият министър Кирил Ананиев даде положителен резултат на направен PCR тест за коронавирус, съобщиха от министерството.

Той е в добро общо състояниe и без симптоми към момента. Тестът е регулярен. Заместник-министърът на финансите Росица Велкова ще изпълнява правомощията на министър на финансите за периода, в който министър Ананиев е под карантина.