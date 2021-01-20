Премиерът Бойко Борисов поздрави Джо Байдън и Камала Харис

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Българският премиер Бойко Борисов поздрави Джо Байдън по повод встъпването му в длъжност на 46-ия президент на САЩ. Премиерът Борисов също поздрави вицепрезидента Камала Харис.

"Поздравления за Джо Байдън и Камала Харис по повод встъпването им в длъжност като президент и вицепрезидент на САЩ. Пожелавам им много успехи. Сигурен съм, че те ще бъдат добри лидери. Очаквам с нетърпение да работя с тях, за да издигнем отличните отношения между България и САЩ на по-високо ниво чрез по-нататъшно укрепване на стратегическото ни партньорство”, написа Бойко Борисов във Фейсбук.