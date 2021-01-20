Проф. Костадин Ангелов: Заведенията за обществено хранене вероятно няма да отворят врати преди 18 февруари

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Министерството на здравеопазването на България не подкрепя искането на заведенията за обществено хранене и ресторантите да бъдат отворени от 1 февруари, заяви министър Костадин Ангелов в град Велико Търново. Костадин Ангелов уточни, че ограниченията за спорт трябва да бъдат премахнати.

Той също така потвърди, че от 4 февруари част от учениците от горните класове ще се върнат в училище. Класовете вероятно ще бъдат разделени на два по-малки, за да се спазят противоепидемичните мерки. Очаква се ресторантите, баровете и търговските центрове да отворят на 18 февруари.