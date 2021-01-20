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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проф. Костадин Ангелов: Заведенията за обществено хранене вероятно няма да отворят врати преди 18 февруари

20 януари 2021 20:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов

Министерството на здравеопазването на България не подкрепя искането на заведенията за обществено хранене и ресторантите да бъдат отворени от 1 февруари, заяви министър Костадин Ангелов в град Велико Търново. Костадин Ангелов уточни, че ограниченията за спорт трябва да бъдат премахнати.

Той също така потвърди, че от 4 февруари част от учениците от горните класове ще се върнат в училище. Класовете вероятно ще бъдат разделени на два по-малки, за да се спазят противоепидемичните мерки. Очаква се ресторантите, баровете и търговските центрове да отворят на 18 февруари.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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