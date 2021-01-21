482 нови случая на коронавирус са открити в България за последните 24 часа, 24 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

482 нови случая на коронавирус са открити при направени 8 057 теста за денонощие. Според данните на Единния информационен портал потвърдените с коронавирус от началото на пандемията са 213 409.

Разпределение по области: Благоевград – 13; Бургас – 15; Варна – 24; Велико Търново – 11; Видин – 4; Враца – 20; Габрово – 4; Добрич – 7; Кърджали – 5; Кюстендил – 13; Ловеч – 4; Монтана – 9; Пазарджик – 27; Перник – 11; Плевен – 21; Пловдив – 48; Разград – 4; Русе – 15; Силистра – 9; Сливен – 24; Смолян – 4; София област – 18; София (град) – 106; Стара Загора – 14; Търговище – 3; Хасково – 33; Шумен – 14; Ямбол – 2.

29 660 са активните случаи. 3 220 пациенти се лекуват в болница, 327 от тях са в интензивно отделение.

Оздравелите за денонощие са 4 600. Общият брой излекувани е 175 098.

8 651 са жертвите на вируса от началото на пандемията, 37 от тях са починали през последните 24 часа.

Ваксинирани са още 1 901. До момента са поставени общо 24 127 ваксини. Реимунизирани са 4 293 души.