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Късо съединение в бойлер е предизвикало пожар в апартамент в сливенския квартал „Дружба“.

21 януари 2021 09:45, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 6 минути, брой четения: 5
Късо съединение в бойлер е предизвикало пожар в апартамент в сливенския квартал „Дружба“.

Сигналът е получен на 20 януари в 17,44 часа. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е бойлер и 10 кв.м. опушени стени. Спасено е жилището.

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