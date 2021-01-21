Късо съединение в бойлер е предизвикало пожар в апартамент в сливенския квартал „Дружба“.

Туида Нюз преди 6 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 5

Сигналът е получен на 20 януари в 17,44 часа. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е бойлер и 10 кв.м. опушени стени. Спасено е жилището.