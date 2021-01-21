Среднощен трус разлюля Измир

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Земен трус с магнитуд 4,5 разтърси рано днес западния турски окръг Измир, предаде Анадолската агенция.

Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/ съобщи на сайта си, че епицентърът е бил в района на град Сеферихисар.

Земетресението е станало в 2:37 ч. сутринта /1:37 българско време/ на дълбочина около 7 км.

През октомври миналата година в морето край Измир стана земетресение с магнитуд 6,9, при което загинаха 117 души.