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Среднощен трус разлюля Измир

21 януари 2021 11:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Земетресение

Земен трус с магнитуд 4,5 разтърси рано днес западния турски окръг Измир, предаде Анадолската агенция.

Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/ съобщи на сайта си, че епицентърът е бил в района на град Сеферихисар.

Земетресението е станало в 2:37 ч. сутринта /1:37 българско време/ на дълбочина около 7 км.

През октомври миналата година в морето край Измир стана земетресение с магнитуд 6,9, при което загинаха 117 души.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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