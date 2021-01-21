Затруднено е обслужването на граждани за регистрация на автомобили в сектор „Пътна полиция”-Сливен

Туида Нюз преди 4 часа, брой четения: 50 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 50

Поради възникнал технически проблем след 13,00 часа днес, сектор „Пътна полиция” информира гражданите, че до края на работния ден и утре /22.01.2021г./ обслужването по дейности, свързани с регистрация на автомобили, ще бъде затруднено. Може да се наложи и прекъсване на работа.

Обслужването ще бъде възстановено веднага след отстраняване на проблема.