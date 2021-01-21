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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затруднено е обслужването на граждани за регистрация на автомобили в сектор „Пътна полиция”-Сливен

21 януари 2021 15:08, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 4 часа, брой четения: 50
КАТ Сливен

Поради възникнал технически проблем след 13,00 часа днес, сектор „Пътна полиция” информира гражданите, че до края на работния ден и утре /22.01.2021г./ обслужването по дейности, свързани с регистрация на автомобили, ще бъде затруднено. Може да се наложи и прекъсване на работа.

Обслужването ще бъде възстановено веднага след отстраняване на проблема.

 

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