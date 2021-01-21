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Криминална хроника Ямбол - 21.01.2021 г.

21 януари 2021 20:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 60
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 21.01.2021 г.

 

Служители от РУ-Ямбол установиха 36-годишен, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. На 20 януари, около 10:40 ч., на ул. “Битоля“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил, управляван 36-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин, метамфетамин и марихуана. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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