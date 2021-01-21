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Община Ямбол подпомогна четири семейства за процедури инвитро

21 януари 2021 21:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 71
Община Ямбол

Четири ямболски семейства са одобрени от комисия за получаването на еднократна парична помощ за извършване на процедура инвитро според Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, който е в сила от 26 август 2020 година.

Те отговарят на условията: български граждани, притежаващи адресна регистрация в община Ямбол и жители на община Ямбол през последните три години, здравно осигурени, нямат данъчни задължения към Община Ямбол, с доказан и лечим стерилитет. Спазено е и изискването за неуспешен опит за асистирана репродукция.

Две от двойките, които са със стерилитет с женски фактор, получават по 2000 лева, а останалите – по 500 лева. Те ще представят документи в Община Ямбол след разходване на средствата.

Снимка: Община Ямбол

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