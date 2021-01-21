Община Ямбол подпомогна четири семейства за процедури инвитро

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 71 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 71

Четири ямболски семейства са одобрени от комисия за получаването на еднократна парична помощ за извършване на процедура инвитро според Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, който е в сила от 26 август 2020 година.

Те отговарят на условията: български граждани, притежаващи адресна регистрация в община Ямбол и жители на община Ямбол през последните три години, здравно осигурени, нямат данъчни задължения към Община Ямбол, с доказан и лечим стерилитет. Спазено е и изискването за неуспешен опит за асистирана репродукция.

Две от двойките, които са със стерилитет с женски фактор, получават по 2000 лева, а останалите – по 500 лева. Те ще представят документи в Община Ямбол след разходване на средствата.