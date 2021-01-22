Пети блок в АЕЦ „Козлодуй“ спря работа през нощта

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Минути след 1:00 часа тази нощ пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е изключен от енергийната система.

Причината е задействане на защита по време на рутинни операции.

Няма отклонение от нормалната радиационна обстановка, съобщиха от атомната електроцентрала.

В момента се извършват подготвителни дейности за пускането на блока, което се планира да стане до края на деня.