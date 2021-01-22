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Затварят участък от сливенския булевард „Бургаско шосе“ на 23 януари заради демонтаж на коледната украса

22 януари 2021 09:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Снимка архив

На 23 януари, събота, ще бъде затворен за движение бул. „Бургаско шосе“ в участъка от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума.

Причината е демонтаж на светлинна коледна украса. Мярката ще важи от 8:00 до 17:00 часа.

Снимка: Станимир Петков

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